Web 3 Dollar (USD3) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Web 3 Dollar (USD3), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Web 3 Dollar (USD3) Informacije USD3 is a fully asset-backed currency (“RToken”) created on the Reserve protocol. RTokens feature onchain asset-backing, revenue sharing, overcollateralization and mint/redemptions, governed by RSR stakers. The native web 3 currency. A low-risk yield-bearing USD stablecoin built on DeFi markets. Governance should prioritize safety and stability, seeking highly-rated stables and DeFi platforms. Earn the DeFi rate any time you're in stables. Službena web stranica: https://app.reserve.org/ethereum/token/0x0d86883faf4ffd7aeb116390af37746f45b6f378/overview Kupi USD3 odmah!

Web 3 Dollar (USD3) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Web 3 Dollar (USD3), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 39.22M $ 39.22M $ 39.22M Ukupna količina: $ 36.97M $ 36.97M $ 36.97M Količina u optjecaju: $ 36.97M $ 36.97M $ 36.97M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 39.22M $ 39.22M $ 39.22M Povijesni maksimum: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Povijesni minimum: $ 0.939075 $ 0.939075 $ 0.939075 Trenutna cijena: $ 1.061 $ 1.061 $ 1.061 Saznajte više o cijeni Web 3 Dollar (USD3)

Web 3 Dollar (USD3) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Web 3 Dollar (USD3) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj USD3 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja USD3 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku USD3 tokena, istražite USD3 cijenu tokena uživo!

USD3 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide USD3? Naša USD3 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte USD3 predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!