Web 3 Dollar (USD3) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.06 $ 1.06 $ 1.06 24-satna najniža cijena $ 1.061 $ 1.061 $ 1.061 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.06$ 1.06 $ 1.06 24-satna najviša cijena $ 1.061$ 1.061 $ 1.061 Najviša cijena ikada $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Najniža cijena $ 0.939075$ 0.939075 $ 0.939075 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) +0.10% Promjena cijene (7D) +0.16% Promjena cijene (7D) +0.16%

Web 3 Dollar (USD3) cijena u stvarnom vremenu je $1.061. Tijekom protekla 24 sata, USD3trgovalo je između najniže cijene $ 1.06 i najviše cijene $ 1.061, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USD3 je $ 1.17, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.939075.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USD3 se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.10% u posljednjih 24 sata i +0.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Web 3 Dollar (USD3)

Tržišna kapitalizacija $ 39.54M$ 39.54M $ 39.54M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 39.54M$ 39.54M $ 39.54M Količina u optjecaju 37.26M 37.26M 37.26M Ukupna količina 37,262,912.01964129 37,262,912.01964129 37,262,912.01964129

Trenutačna tržišna kapitalizacija Web 3 Dollar je $ 39.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USD3 je 37.26M, s ukupnom količinom od 37262912.01964129. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.54M.