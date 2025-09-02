Više o USD3

Web 3 Dollar Logotip

Web 3 Dollar Cijena (USD3)

Neuvršten

1 USD3 u USD cijena uživo:

$1.061
+0.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Web 3 Dollar (USD3)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:55:19 (UTC+8)

Web 3 Dollar (USD3) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.06
24-satna najniža cijena
$ 1.061
24-satna najviša cijena

$ 1.06
$ 1.061
$ 1.17
$ 0.939075
+0.01%

+0.10%

+0.16%

+0.16%

Web 3 Dollar (USD3) cijena u stvarnom vremenu je $1.061. Tijekom protekla 24 sata, USD3trgovalo je između najniže cijene $ 1.06 i najviše cijene $ 1.061, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USD3 je $ 1.17, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.939075.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USD3 se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.10% u posljednjih 24 sata i +0.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Web 3 Dollar (USD3)

$ 39.54M
$ 39.54M$ 39.54M

--
$ 39.54M
37.26M
37,262,912.01964129
Trenutačna tržišna kapitalizacija Web 3 Dollar je $ 39.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USD3 je 37.26M, s ukupnom količinom od 37262912.01964129. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.54M.

Web 3 Dollar (USD3) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Web 3 Dollar u USD iznosila je $ +0.00109825.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Web 3 Dollar u USD iznosila je $ +0.0053470156.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Web 3 Dollar u USD iznosila je $ +0.0076010040.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Web 3 Dollar u USD iznosila je $ +0.0101936361203486.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00109825+0.10%
30 dana$ +0.0053470156+0.50%
60 dana$ +0.0076010040+0.72%
90 dana$ +0.0101936361203486+0.97%

Što je Web 3 Dollar (USD3)

USD3 is a fully asset-backed currency (“RToken”) created on the Reserve protocol. RTokens feature onchain asset-backing, revenue sharing, overcollateralization and mint/redemptions, governed by RSR stakers. The native web 3 currency. A low-risk yield-bearing USD stablecoin built on DeFi markets. Governance should prioritize safety and stability, seeking highly-rated stables and DeFi platforms. Earn the DeFi rate any time you're in stables.

Resurs Web 3 Dollar (USD3)

Službena web-stranica

Web 3 Dollar Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Web 3 Dollar (USD3) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Web 3 Dollar (USD3) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Web 3 Dollar.

Provjerite Web 3 Dollar predviđanje cijene sada!

USD3 u lokalnim valutama

Web 3 Dollar (USD3) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Web 3 Dollar (USD3) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USD3 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Web 3 Dollar (USD3)

Koliko Web 3 Dollar (USD3) vrijedi danas?
Cijena USD3 uživo u USD je 1.061 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena USD3 u USD?
Trenutačna cijena USD3 u USD je $ 1.061. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Web 3 Dollar?
Tržišna kapitalizacija za USD3 je $ 39.54M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za USD3?
Količina u optjecaju za USD3 je 37.26M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USD3?
USD3 je postigao ATH cijenu od 1.17 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USD3?
USD3 je vidio ATL cijenu od 0.939075 USD.
Koliki je obujam trgovanja za USD3?
24-satni obujam trgovanja za USD3 je -- USD.
Hoće li USD3 još narasti ove godine?
USD3 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USD3 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Web 3 Dollar (USD3) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

