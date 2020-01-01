We Will Huddle (HUDDLE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u We Will Huddle (HUDDLE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

We Will Huddle (HUDDLE) Informacije $Huddle is the native utility token of Huddle.is — a clean, web-based dashboard built for holders in the Pudgy Penguins ecosystem. It allows users to monitor the value of their NFTs (Pudgy Penguins, Lil Pudgys, Pudgy Rods) and tokens like $PENGU in one secure, privacy-first interface. No wallet connection is required to begin. $Huddle will also power features like tipping, PRO tools, and future integrations within the Huddle ecosystem. Službena web stranica: https://huddle.is Kupi HUDDLE odmah!

We Will Huddle (HUDDLE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za We Will Huddle (HUDDLE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 122.29K $ 122.29K $ 122.29K Ukupna količina: $ 990.98M $ 990.98M $ 990.98M Količina u optjecaju: $ 990.98M $ 990.98M $ 990.98M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 122.29K $ 122.29K $ 122.29K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00012332 $ 0.00012332 $ 0.00012332 Saznajte više o cijeni We Will Huddle (HUDDLE)

We Will Huddle (HUDDLE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike We Will Huddle (HUDDLE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HUDDLE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HUDDLE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HUDDLE tokena, istražite HUDDLE cijenu tokena uživo!

