Više o HUDDLE

HUDDLE Informacije o cijeni

HUDDLE Službena web stranica

HUDDLE Tokenomija

HUDDLE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

We Will Huddle Logotip

We Will Huddle Cijena (HUDDLE)

Neuvršten

1 HUDDLE u USD cijena uživo:

$0.000129
$0.000129$0.000129
+0.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena We Will Huddle (HUDDLE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:39:34 (UTC+8)

We Will Huddle (HUDDLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.51%

+0.79%

-23.89%

-23.89%

We Will Huddle (HUDDLE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HUDDLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HUDDLE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HUDDLE se promijenio za -0.51% u posljednjih sat vremena, +0.79% u posljednjih 24 sata i -23.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu We Will Huddle (HUDDLE)

$ 127.84K
$ 127.84K$ 127.84K

--
----

$ 127.84K
$ 127.84K$ 127.84K

990.98M
990.98M 990.98M

990,983,037.5851233
990,983,037.5851233 990,983,037.5851233

Trenutačna tržišna kapitalizacija We Will Huddle je $ 127.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HUDDLE je 990.98M, s ukupnom količinom od 990983037.5851233. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 127.84K.

We Will Huddle (HUDDLE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz We Will Huddle u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz We Will Huddle u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz We Will Huddle u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz We Will Huddle u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.79%
30 dana$ 0-51.61%
60 dana$ 0+49.49%
90 dana$ 0--

Što je We Will Huddle (HUDDLE)

$Huddle is the native utility token of Huddle.is — a clean, web-based dashboard built for holders in the Pudgy Penguins ecosystem. It allows users to monitor the value of their NFTs (Pudgy Penguins, Lil Pudgys, Pudgy Rods) and tokens like $PENGU in one secure, privacy-first interface. No wallet connection is required to begin. $Huddle will also power features like tipping, PRO tools, and future integrations within the Huddle ecosystem.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs We Will Huddle (HUDDLE)

Službena web-stranica

We Will Huddle Predviđanje cijene (USD)

Koliko će We Will Huddle (HUDDLE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših We Will Huddle (HUDDLE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za We Will Huddle.

Provjerite We Will Huddle predviđanje cijene sada!

HUDDLE u lokalnim valutama

We Will Huddle (HUDDLE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike We Will Huddle (HUDDLE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HUDDLE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o We Will Huddle (HUDDLE)

Koliko We Will Huddle (HUDDLE) vrijedi danas?
Cijena HUDDLE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HUDDLE u USD?
Trenutačna cijena HUDDLE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija We Will Huddle?
Tržišna kapitalizacija za HUDDLE je $ 127.84K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HUDDLE?
Količina u optjecaju za HUDDLE je 990.98M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HUDDLE?
HUDDLE je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HUDDLE?
HUDDLE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HUDDLE?
24-satni obujam trgovanja za HUDDLE je -- USD.
Hoće li HUDDLE još narasti ove godine?
HUDDLE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HUDDLE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:39:34 (UTC+8)

We Will Huddle (HUDDLE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.