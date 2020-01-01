We Love Pussy (PUSSY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u We Love Pussy (PUSSY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

We Love Pussy (PUSSY) Informacije A bold new token that celebrates empowerment, freedom, and fun, embracing everyone who believes in the power of confidence and connection. More than just a meme coin, $PUSSY is about rewriting the rules of how we connect in crypto: bold, inclusive, and a little bit cheeky. For women, it’s a symbol of ownership and celebration—taking pride in what’s yours, unapologetically. It’s about community, respect, and letting your personality shine. For men, it’s an invitation to be part of a positive, open community that appreciates strength, humor, and individuality. Join us as we celebrate $PUSSY with pride, respect, and a wink. Because crypto should be sexy, smart, and unstoppable. Službena web stranica: https://welovepussy.fun/ Kupi PUSSY odmah!

We Love Pussy (PUSSY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za We Love Pussy (PUSSY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 79.20K $ 79.20K $ 79.20K Ukupna količina: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M Količina u optjecaju: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 79.20K $ 79.20K $ 79.20K Povijesni maksimum: $ 0.00210094 $ 0.00210094 $ 0.00210094 Povijesni minimum: $ 0.0000315 $ 0.0000315 $ 0.0000315 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni We Love Pussy (PUSSY)

We Love Pussy (PUSSY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike We Love Pussy (PUSSY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PUSSY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PUSSY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PUSSY tokena, istražite PUSSY cijenu tokena uživo!

PUSSY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PUSSY? Naša PUSSY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PUSSY predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!