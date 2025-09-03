Više o BOOBS

We love Boobs Logotip

We love Boobs Cijena (BOOBS)

Neuvršten

1 BOOBS u USD cijena uživo:

--
----
+1.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena We love Boobs (BOOBS)
We love Boobs (BOOBS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

+1.93%

+3.76%

+3.76%

We love Boobs (BOOBS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOOBStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOOBS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOOBS se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, +1.93% u posljednjih 24 sata i +3.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu We love Boobs (BOOBS)

$ 27.73K
$ 27.73K$ 27.73K

--
----

$ 27.73K
$ 27.73K$ 27.73K

999.59M
999.59M 999.59M

999,593,826.206012
999,593,826.206012 999,593,826.206012

Trenutačna tržišna kapitalizacija We love Boobs je $ 27.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOOBS je 999.59M, s ukupnom količinom od 999593826.206012. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.73K.

We love Boobs (BOOBS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz We love Boobs u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz We love Boobs u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz We love Boobs u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz We love Boobs u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.93%
30 dana$ 0+22.54%
60 dana$ 0+8.75%
90 dana$ 0--

Što je We love Boobs (BOOBS)

A community-driven memecoin dedicated to breast cancer awareness and support. In 2022, there were around 2.3 million women diagnosed with breast cancer and 666,000 deaths globally,We decided to spread awarness about Breast cancer using $BOOBS token in fun way, Today memecoin is used only for making high returns but we are using this to spread awarness about BREAST CANCER, More you buy this more people talk about $BOOBS and our motive behind launching this token

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs We love Boobs (BOOBS)

Službena web-stranica

We love Boobs Predviđanje cijene (USD)

Koliko će We love Boobs (BOOBS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših We love Boobs (BOOBS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za We love Boobs.

Provjerite We love Boobs predviđanje cijene sada!

BOOBS u lokalnim valutama

We love Boobs (BOOBS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike We love Boobs (BOOBS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BOOBS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o We love Boobs (BOOBS)

Koliko We love Boobs (BOOBS) vrijedi danas?
Cijena BOOBS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BOOBS u USD?
Trenutačna cijena BOOBS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija We love Boobs?
Tržišna kapitalizacija za BOOBS je $ 27.73K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BOOBS?
Količina u optjecaju za BOOBS je 999.59M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BOOBS?
BOOBS je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BOOBS?
BOOBS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BOOBS?
24-satni obujam trgovanja za BOOBS je -- USD.
Hoće li BOOBS još narasti ove godine?
BOOBS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BOOBS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
