WDOT (WDOT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 3.66 $ 3.66 $ 3.66 24-satna najniža cijena $ 3.82 $ 3.82 $ 3.82 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 3.66$ 3.66 $ 3.66 24-satna najviša cijena $ 3.82$ 3.82 $ 3.82 Najviša cijena ikada $ 9,735.11$ 9,735.11 $ 9,735.11 Najniža cijena $ 3.1$ 3.1 $ 3.1 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) +1.37% Promjena cijene (7D) -0.87% Promjena cijene (7D) -0.87%

WDOT (WDOT) cijena u stvarnom vremenu je $3.8. Tijekom protekla 24 sata, WDOTtrgovalo je između najniže cijene $ 3.66 i najviše cijene $ 3.82, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WDOT je $ 9,735.11, dok je najniža cijena svih vremena $ 3.1.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WDOT se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +1.37% u posljednjih 24 sata i -0.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WDOT (WDOT)

Tržišna kapitalizacija $ 117.60K$ 117.60K $ 117.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 117.60K$ 117.60K $ 117.60K Količina u optjecaju 30.96K 30.96K 30.96K Ukupna količina 30,964.1974048811 30,964.1974048811 30,964.1974048811

Trenutačna tržišna kapitalizacija WDOT je $ 117.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WDOT je 30.96K, s ukupnom količinom od 30964.1974048811. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 117.60K.