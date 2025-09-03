WBTC yVault (YVWBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 111,126 $ 111,126 $ 111,126 24-satna najniža cijena $ 114,229 $ 114,229 $ 114,229 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 111,126$ 111,126 $ 111,126 24-satna najviša cijena $ 114,229$ 114,229 $ 114,229 Najviša cijena ikada $ 126,716$ 126,716 $ 126,716 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.40% Promjena cijene (1D) +2.02% Promjena cijene (7D) -0.40% Promjena cijene (7D) -0.40%

WBTC yVault (YVWBTC) cijena u stvarnom vremenu je $114,113. Tijekom protekla 24 sata, YVWBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 111,126 i najviše cijene $ 114,229, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YVWBTC je $ 126,716, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YVWBTC se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, +2.02% u posljednjih 24 sata i -0.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WBTC yVault (YVWBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.65M$ 5.65M $ 5.65M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 49.5384744 49.5384744 49.5384744

Trenutačna tržišna kapitalizacija WBTC yVault je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YVWBTC je 0.00, s ukupnom količinom od 49.5384744. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.65M.