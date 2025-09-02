WAYGU CASH (WAYGU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02553709$ 0.02553709 $ 0.02553709 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.85% Promjena cijene (7D) +3.38% Promjena cijene (7D) +3.38%

WAYGU CASH (WAYGU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WAYGUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WAYGU je $ 0.02553709, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WAYGU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.85% u posljednjih 24 sata i +3.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WAYGU CASH (WAYGU)

Tržišna kapitalizacija $ 14.26K$ 14.26K $ 14.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.26K$ 14.26K $ 14.26K Količina u optjecaju 989.42M 989.42M 989.42M Ukupna količina 989,417,002.961921 989,417,002.961921 989,417,002.961921

Trenutačna tržišna kapitalizacija WAYGU CASH je $ 14.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAYGU je 989.42M, s ukupnom količinom od 989417002.961921. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.26K.