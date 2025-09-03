Way of The Future (WOTF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.94% Promjena cijene (7D) +4.59% Promjena cijene (7D) +4.59%

Way of The Future (WOTF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WOTFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WOTF je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WOTF se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.94% u posljednjih 24 sata i +4.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Way of The Future (WOTF)

Tržišna kapitalizacija $ 46.47K$ 46.47K $ 46.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 46.47K$ 46.47K $ 46.47K Količina u optjecaju 982.17M 982.17M 982.17M Ukupna količina 982,173,350.49 982,173,350.49 982,173,350.49

Trenutačna tržišna kapitalizacija Way of The Future je $ 46.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WOTF je 982.17M, s ukupnom količinom od 982173350.49. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.47K.