WaultSwap (WEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.381073$ 0.381073 $ 0.381073 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.25% Promjena cijene (1D) -0.29% Promjena cijene (7D) -10.45% Promjena cijene (7D) -10.45%

WaultSwap (WEX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WEX je $ 0.381073, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WEX se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, -0.29% u posljednjih 24 sata i -10.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WaultSwap (WEX)

Tržišna kapitalizacija $ 69.48K$ 69.48K $ 69.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 73.79K$ 73.79K $ 73.79K Količina u optjecaju 7.52B 7.52B 7.52B Ukupna količina 7,984,446,277.003534 7,984,446,277.003534 7,984,446,277.003534

Trenutačna tržišna kapitalizacija WaultSwap je $ 69.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WEX je 7.52B, s ukupnom količinom od 7984446277.003534. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 73.79K.