WaterNeuron (WTN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.104373 24-satna najniža cijena $ 0.13399 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.956263 Najniža cijena $ 0.054954 Promjena cijene (1H) -16.04% Promjena cijene (1D) -21.11% Promjena cijene (7D) -22.74%

WaterNeuron (WTN) cijena u stvarnom vremenu je $0.104982. Tijekom protekla 24 sata, WTNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.104373 i najviše cijene $ 0.13399, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WTN je $ 0.956263, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.054954.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WTN se promijenio za -16.04% u posljednjih sat vremena, -21.11% u posljednjih 24 sata i -22.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WaterNeuron (WTN)

Tržišna kapitalizacija $ 12.28M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.28M Količina u optjecaju 117.00M Ukupna količina 117,003,283.2868263

Trenutačna tržišna kapitalizacija WaterNeuron je $ 12.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WTN je 117.00M, s ukupnom količinom od 117003283.2868263. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.28M.