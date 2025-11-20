WaterMinder Cijena danas

Trenutačna cijena WaterMinder (WMDR) danas je --, s promjenom od 2.73% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WMDR u USD je -- po WMDR.

WaterMinder trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 258,661, s količinom u optjecaju od 999.91M WMDR. Tijekom posljednja 24 sata, WMDR trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00259935, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, WMDR se kretao -0.13% u posljednjem satu i -4.48% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu WaterMinder (WMDR)

Tržišna kapitalizacija $ 258.66K$ 258.66K $ 258.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 258.66K$ 258.66K $ 258.66K Količina u optjecaju 999.91M 999.91M 999.91M Ukupna količina 999,907,080.31832 999,907,080.31832 999,907,080.31832

Trenutačna tržišna kapitalizacija WaterMinder je $ 258.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WMDR je 999.91M, s ukupnom količinom od 999907080.31832. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 258.66K.