Waterfall is a highly scalable and highly decentralised BlockDAG EVM-compatible Layer 1 protocol. Waterfall was built based on Directed Acyclic Graph (DAG) technology. It provides a high-performance ecosystem for developing decentralised applications (DApps).Waterfall challenges the trilemma of scalability, decentralisation and security by dramatically increasing scalability, rivalling and exceeding the scalability of conventional centralised platforms like VISA. Službena web stranica: https://waterfall.network Bijela knjiga: https://waterfall.network/wp-content/themes/waterfall/downloads/Whitepaper.pdf

Waterfall (WATER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Waterfall (WATER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 513.40K $ 513.40K $ 513.40K Ukupna količina: $ 25.65B $ 25.65B $ 25.65B Količina u optjecaju: $ 3.63B $ 3.63B $ 3.63B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.62M $ 3.62M $ 3.62M Povijesni maksimum: $ 0.01187502 $ 0.01187502 $ 0.01187502 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00014127 $ 0.00014127 $ 0.00014127 Saznajte više o cijeni Waterfall (WATER)

Waterfall (WATER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Waterfall (WATER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WATER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WATER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WATER tokena, istražite WATER cijenu tokena uživo!

WATER Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WATER? Naša WATER stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

