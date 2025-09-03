Waterfall Governance Cijena (WTF)
Waterfall Governance (WTF) cijena u stvarnom vremenu je $0.00065749. Tijekom protekla 24 sata, WTFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00065491 i najviše cijene $ 0.00065991, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WTF je $ 1.4, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00008951.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WTF se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, +0.25% u posljednjih 24 sata i -0.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Waterfall Governance je $ 41.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WTF je 62.70M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 65.75K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Waterfall Governance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Waterfall Governance u USD iznosila je $ +0.0000345720.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Waterfall Governance u USD iznosila je $ +0.0001049020.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Waterfall Governance u USD iznosila je $ +0.0000900045397907806.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+0.25%
|30 dana
|$ +0.0000345720
|+5.26%
|60 dana
|$ +0.0001049020
|+15.95%
|90 dana
|$ +0.0000900045397907806
|+15.86%
Waterfall DeFi is a platform that offers risk diversification through tranching a portfolio of yield generating DeFi assets. Waterfall is one of the first platforms to deliver traditional tranching methodology to DeFi, enabling more conservative DeFi users to safer, fixed, and predictable yields while also providing products for higher risk-tolerant users for greater potential yields. All this is done through the Waterfall Protocol, a yield aggregation logic which redistributes a yield and principal from a selected pool of DeFi Yielding assets according to priority, arranged from highest (Senior Tranche), to the lowest (Junior Tranche). Users in the Senior Tranche receives the distributions first at a predetermined, fixed yield. Junior Tranche users receives the distributions the last, in return receiving a much higher potential variable yield should the portfolio of DeFi assets perform as intended. Through the process of tranching, Waterfall DeFi can offer two layers of diversification (portfolio concentration and prioritization of payments), and creating organic leveraging within a portfolio/product without the need for external funding markets. Waterfall is bringing exciting new structured products to the DeFi ecosystem, expanding the offerings across the space and making the market become more efficient through redistributing risk and reward to the right hands.
