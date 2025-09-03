Waterfall Governance (WTF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00065491 - $ 0.00065991
24-satna najniža cijena $ 0.00065491
24-satna najviša cijena $ 0.00065991
Najviša cijena ikada $ 1.4
Najniža cijena $ 0.00008951
Promjena cijene (1H) -0.03%
Promjena cijene (1D) +0.25%
Promjena cijene (7D) -0.22%

Waterfall Governance (WTF) cijena u stvarnom vremenu je $0.00065749. Tijekom protekla 24 sata, WTFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00065491 i najviše cijene $ 0.00065991, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WTF je $ 1.4, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00008951.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WTF se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, +0.25% u posljednjih 24 sata i -0.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Waterfall Governance (WTF)

Tržišna kapitalizacija $ 41.23K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 65.75K
Količina u optjecaju 62.70M
Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Waterfall Governance je $ 41.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WTF je 62.70M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 65.75K.