Waterfall (WATER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01187502 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) -0.01% Promjena cijene (7D) +0.46%

Waterfall (WATER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WATERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WATER je $ 0.01187502, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WATER se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i +0.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Waterfall (WATER)

Tržišna kapitalizacija $ 510.99K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.61M Količina u optjecaju 3.63B Ukupna količina 25,646,136,064.32326

Trenutačna tržišna kapitalizacija Waterfall je $ 510.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WATER je 3.63B, s ukupnom količinom od 25646136064.32326. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.61M.