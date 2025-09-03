Više o WAR

WAR Informacije o cijeni

WAR Bijela knjiga

WAR Službena web stranica

WAR Tokenomija

WAR Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Water Rabbit Logotip

Water Rabbit Cijena (WAR)

Neuvršten

1 WAR u USD cijena uživo:

$0.0008101
$0.0008101$0.0008101
+2.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Water Rabbit (WAR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 08:43:16 (UTC+8)

Water Rabbit (WAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0014013
$ 0.0014013$ 0.0014013

$ 0
$ 0$ 0

+0.25%

+2.38%

-13.48%

-13.48%

Water Rabbit (WAR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WARtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WAR je $ 0.0014013, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WAR se promijenio za +0.25% u posljednjih sat vremena, +2.38% u posljednjih 24 sata i -13.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Water Rabbit (WAR)

$ 724.83K
$ 724.83K$ 724.83K

--
----

$ 725.44K
$ 725.44K$ 725.44K

894.74M
894.74M 894.74M

895,490,543.0709668
895,490,543.0709668 895,490,543.0709668

Trenutačna tržišna kapitalizacija Water Rabbit je $ 724.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAR je 894.74M, s ukupnom količinom od 895490543.0709668. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 725.44K.

Water Rabbit (WAR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Water Rabbit u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Water Rabbit u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Water Rabbit u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Water Rabbit u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.38%
30 dana$ 0+474.44%
60 dana$ 0+741.36%
90 dana$ 0--

Što je Water Rabbit (WAR)

What is the project about? Water Rabbit Token ($WAR) is an innovative cryptocurrency developed by Shanvere DAO. Our project's primary objective is to position $WAR as a widely recognized and utilized currency in the digital assets space. We envision $WAR as a trusted medium of exchange, store of value, and unit of account, going beyond the conventional role of cryptocurrencies. What makes your project unique? Unlike many other cryptocurrencies, $WAR is not simply another 'memecoin'. It is a part of a greater mission to reshape the landscape of digital currencies. We are actively collaborating with top-tier institutions to establish $WAR as a credible and trusted financial instrument in the digital economy. Our vision and partnerships set us apart, giving us a unique positioning in the cryptosphere. History of your project. The $WAR project was launched on the 27th of July, 2022, beginning its journey on the Binance Smart Chain. Our token has since been listed on various platforms, including Pancakeswap, Poocoin, Bogged.finance, and P2B, thus gaining significant exposure and recognition in the cryptocurrency market. What’s next for your project? The future of $WAR is full of potential and expansion. We are continuously working towards forming new strategic partnerships, increasing our token's utility, and further enhancing its recognition as a valid currency. Our vision is for $WAR to be more than just another cryptocurrency, but an integral part of the evolving financial landscape. What can your token be used for? $WAR's primary use case is to function as a digital currency. Users can leverage it as a medium of exchange, store of value, and unit of account. Our ongoing collaborations with top institutions aim to significantly expand the utility of $WAR, making it a versatile token within the digital asset ecosystem. As we progress, we expect to see $WAR adopted in various financial and commercial scenarios, driving its value and significance in the digital

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Water Rabbit Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Water Rabbit (WAR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Water Rabbit (WAR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Water Rabbit.

Provjerite Water Rabbit predviđanje cijene sada!

WAR u lokalnim valutama

Water Rabbit (WAR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Water Rabbit (WAR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WAR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Water Rabbit (WAR)

Koliko Water Rabbit (WAR) vrijedi danas?
Cijena WAR uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WAR u USD?
Trenutačna cijena WAR u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Water Rabbit?
Tržišna kapitalizacija za WAR je $ 724.83K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WAR?
Količina u optjecaju za WAR je 894.74M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WAR?
WAR je postigao ATH cijenu od 0.0014013 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WAR?
WAR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WAR?
24-satni obujam trgovanja za WAR je -- USD.
Hoće li WAR još narasti ove godine?
WAR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WAR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 08:43:16 (UTC+8)

Water Rabbit (WAR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.