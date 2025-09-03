Water Rabbit Cijena (WAR)
Water Rabbit (WAR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WARtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WAR je $ 0.0014013, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WAR se promijenio za +0.25% u posljednjih sat vremena, +2.38% u posljednjih 24 sata i -13.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Water Rabbit je $ 724.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAR je 894.74M, s ukupnom količinom od 895490543.0709668. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 725.44K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Water Rabbit u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Water Rabbit u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Water Rabbit u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Water Rabbit u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+2.38%
|30 dana
|$ 0
|+474.44%
|60 dana
|$ 0
|+741.36%
|90 dana
|$ 0
|--
What is the project about? Water Rabbit Token ($WAR) is an innovative cryptocurrency developed by Shanvere DAO. Our project's primary objective is to position $WAR as a widely recognized and utilized currency in the digital assets space. We envision $WAR as a trusted medium of exchange, store of value, and unit of account, going beyond the conventional role of cryptocurrencies. What makes your project unique? Unlike many other cryptocurrencies, $WAR is not simply another 'memecoin'. It is a part of a greater mission to reshape the landscape of digital currencies. We are actively collaborating with top-tier institutions to establish $WAR as a credible and trusted financial instrument in the digital economy. Our vision and partnerships set us apart, giving us a unique positioning in the cryptosphere. History of your project. The $WAR project was launched on the 27th of July, 2022, beginning its journey on the Binance Smart Chain. Our token has since been listed on various platforms, including Pancakeswap, Poocoin, Bogged.finance, and P2B, thus gaining significant exposure and recognition in the cryptocurrency market. What’s next for your project? The future of $WAR is full of potential and expansion. We are continuously working towards forming new strategic partnerships, increasing our token's utility, and further enhancing its recognition as a valid currency. Our vision is for $WAR to be more than just another cryptocurrency, but an integral part of the evolving financial landscape. What can your token be used for? $WAR's primary use case is to function as a digital currency. Users can leverage it as a medium of exchange, store of value, and unit of account. Our ongoing collaborations with top institutions aim to significantly expand the utility of $WAR, making it a versatile token within the digital asset ecosystem. As we progress, we expect to see $WAR adopted in various financial and commercial scenarios, driving its value and significance in the digital
