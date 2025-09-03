Water Rabbit (WAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0014013$ 0.0014013 $ 0.0014013 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.25% Promjena cijene (1D) +2.38% Promjena cijene (7D) -13.48% Promjena cijene (7D) -13.48%

Water Rabbit (WAR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WARtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WAR je $ 0.0014013, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WAR se promijenio za +0.25% u posljednjih sat vremena, +2.38% u posljednjih 24 sata i -13.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Water Rabbit (WAR)

Tržišna kapitalizacija $ 724.83K$ 724.83K $ 724.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 725.44K$ 725.44K $ 725.44K Količina u optjecaju 894.74M 894.74M 894.74M Ukupna količina 895,490,543.0709668 895,490,543.0709668 895,490,543.0709668

Trenutačna tržišna kapitalizacija Water Rabbit je $ 724.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAR je 894.74M, s ukupnom količinom od 895490543.0709668. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 725.44K.