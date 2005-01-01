WATER Coin (WATER) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u WATER Coin (WATER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
WATER Coin (WATER) Informacije

Global charity and research initiatives that will drive attention of millions of people. $WATER aims to have a net-positive impact on real world with the help of charity.

$WATER introduces a unique and engaging game mechanic inspired by the states of water—staking (icing) and burning (vaporizing).

FREEZING (STAKING) Just as water turns into ice when it gets cold, $WATER tokens can be staked (iced) to earn rewards. Stakers are rewarded with additional $WATER tokens over time, simulating the process of accumulating ice

VAPORIZING (BURNING) When water is heated, it turns into vapor and disappears. Similarly, $WATER tokens can be burned (vaporized) to reduce the total supply, increasing scarcity and potentially the value of the remaining tokens.

Službena web stranica:
https://watercoin.wtf/
Bijela knjiga:
https://wiki.watercoin.wtf/welcome

WATER Coin (WATER) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za WATER Coin (WATER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 857.25K
$ 857.25K$ 857.25K
Ukupna količina:
$ 73.11B
$ 73.11B$ 73.11B
Količina u optjecaju:
$ 73.11B
$ 73.11B$ 73.11B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 857.25K
$ 857.25K$ 857.25K
Povijesni maksimum:
$ 0.00277966
$ 0.00277966$ 0.00277966
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0$ 0

WATER Coin (WATER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike WATER Coin (WATER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj WATER tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja WATER tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku WATER tokena, istražite WATER cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.