WATER Coin (WATER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00277966$ 0.00277966 $ 0.00277966 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.10% Promjena cijene (1D) +1.54% Promjena cijene (7D) +4.02% Promjena cijene (7D) +4.02%

WATER Coin (WATER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WATERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WATER je $ 0.00277966, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WATER se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, +1.54% u posljednjih 24 sata i +4.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WATER Coin (WATER)

Tržišna kapitalizacija $ 853.28K$ 853.28K $ 853.28K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 853.28K$ 853.28K $ 853.28K Količina u optjecaju 73.11B 73.11B 73.11B Ukupna količina 73,111,061,995.43 73,111,061,995.43 73,111,061,995.43

Trenutačna tržišna kapitalizacija WATER Coin je $ 853.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WATER je 73.11B, s ukupnom količinom od 73111061995.43. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 853.28K.