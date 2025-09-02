Više o WATC

WATCoin Cijena (WATC)

1 WATC u USD cijena uživo:

$0.000103
$0.000103
+4.00%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija.
USD
Grafikon aktualnih cijena WATCoin (WATC)
WATCoin (WATC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00183688
$ 0.00183688

$ 0
$ 0

+3.00%

+4.04%

+1.97%

+1.97%

WATCoin (WATC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WATCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WATC je $ 0.00183688, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WATC se promijenio za +3.00% u posljednjih sat vremena, +4.04% u posljednjih 24 sata i +1.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WATCoin (WATC)

$ 5.17M
$ 5.17M$ 5.17M

--
----

$ 5.72M
$ 5.72M$ 5.72M

50.16B
50.16B 50.16B

55,555,555,555.0
55,555,555,555.0 55,555,555,555.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija WATCoin je $ 5.17M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WATC je 50.16B, s ukupnom količinom od 55555555555.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.72M.

WATCoin (WATC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz WATCoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz WATCoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz WATCoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz WATCoin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+4.04%
30 dana$ 0-75.58%
60 dana$ 0-66.99%
90 dana$ 0--

Što je WATCoin (WATC)

Our project is a TON-chain, Telegram-based tap-to-earn game platform designed to provide users with an easy and engaging way to earn tokens while fostering community interaction. Players can participate by tapping just 60 times, four times a day, making the platform accessible and enjoyable for users of all levels. Built around a Beluga meme theme, the project offers a unique and entertaining utility, ensuring a playful and lighthearted experience. Beyond gaming, the project integrates both digital and real-world benefits. Tokens earned on the platform can be used for exclusive perks in areas such as tourism, hospitality, and even water-based products through our Smart Water initiatives. The project aims to bridge the gap between online and offline experiences, creating a seamless ecosystem where users can enjoy both virtual and tangible rewards. By combining innovation, community interaction, and fun, our project not only redefines the tap-to-earn model but also establishes itself as a lifestyle brand within the TON blockchain ecosystem.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs WATCoin (WATC)

Službena web-stranica

WATCoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će WATCoin (WATC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših WATCoin (WATC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za WATCoin.

Provjerite WATCoin predviđanje cijene sada!

WATC u lokalnim valutama

WATCoin (WATC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike WATCoin (WATC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WATC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o WATCoin (WATC)

Koliko WATCoin (WATC) vrijedi danas?
Cijena WATC uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WATC u USD?
Trenutačna cijena WATC u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija WATCoin?
Tržišna kapitalizacija za WATC je $ 5.17M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WATC?
Količina u optjecaju za WATC je 50.16B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WATC?
WATC je postigao ATH cijenu od 0.00183688 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WATC?
WATC je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WATC?
24-satni obujam trgovanja za WATC je -- USD.
Hoće li WATC još narasti ove godine?
WATC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WATC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

