WATCoin (WATC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00183688$ 0.00183688 $ 0.00183688 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +3.00% Promjena cijene (1D) +4.04% Promjena cijene (7D) +1.97% Promjena cijene (7D) +1.97%

WATCoin (WATC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WATCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WATC je $ 0.00183688, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WATC se promijenio za +3.00% u posljednjih sat vremena, +4.04% u posljednjih 24 sata i +1.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WATCoin (WATC)

Tržišna kapitalizacija $ 5.17M$ 5.17M $ 5.17M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.72M$ 5.72M $ 5.72M Količina u optjecaju 50.16B 50.16B 50.16B Ukupna količina 55,555,555,555.0 55,555,555,555.0 55,555,555,555.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija WATCoin je $ 5.17M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WATC je 50.16B, s ukupnom količinom od 55555555555.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.72M.