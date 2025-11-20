WATCHDOGS Cijena danas

Trenutačna cijena WATCHDOGS (WATCH) danas je $ 0.0000225, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WATCH u USD je $ 0.0000225 po WATCH.

WATCHDOGS trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 22,496, s količinom u optjecaju od 1.00B WATCH. Tijekom posljednja 24 sata, WATCH trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0001647, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00002194.

U kratkoročnim performansama, WATCH se kretao -- u posljednjem satu i -12.65% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu WATCHDOGS (WATCH)

Tržišna kapitalizacija $ 22.50K$ 22.50K $ 22.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.50K$ 22.50K $ 22.50K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

