wat if (IF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +7.81% Promjena cijene (7D) +7.81%

wat if (IF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, IFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IF je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IF se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +7.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu wat if (IF)

Tržišna kapitalizacija $ 33.80K$ 33.80K $ 33.80K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 33.80K$ 33.80K $ 33.80K Količina u optjecaju 999.34M 999.34M 999.34M Ukupna količina 999,341,386.965478 999,341,386.965478 999,341,386.965478

Trenutačna tržišna kapitalizacija wat if je $ 33.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IF je 999.34M, s ukupnom količinom od 999341386.965478. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.80K.