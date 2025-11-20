Wasder Cijena danas

Trenutačna cijena Wasder (WAS) danas je $ 0.00001499, s promjenom od 0.02% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WAS u USD je $ 0.00001499 po WAS.

Wasder trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,950.59, s količinom u optjecaju od 597.08M WAS. Tijekom posljednja 24 sata, WAS trgovao je između $ 0.00001499 (niska) i $ 0.00001499 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0615, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001319.

U kratkoročnim performansama, WAS se kretao -- u posljednjem satu i -59.47% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wasder (WAS)

Tržišna kapitalizacija $ 8.95K$ 8.95K $ 8.95K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.99K$ 14.99K $ 14.99K Količina u optjecaju 597.08M 597.08M 597.08M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

