Warrior Coin (WAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.21% Promjena cijene (1D) -4.18% Promjena cijene (7D) -10.89% Promjena cijene (7D) -10.89%

Warrior Coin (WAR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WARtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WAR je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WAR se promijenio za -2.21% u posljednjih sat vremena, -4.18% u posljednjih 24 sata i -10.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Warrior Coin (WAR)

Tržišna kapitalizacija $ 927.56K$ 927.56K $ 927.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 927.56K$ 927.56K $ 927.56K Količina u optjecaju 140.00B 140.00B 140.00B Ukupna količina 139,997,866,659.6211 139,997,866,659.6211 139,997,866,659.6211

Trenutačna tržišna kapitalizacija Warrior Coin je $ 927.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAR je 140.00B, s ukupnom količinom od 139997866659.6211. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 927.56K.