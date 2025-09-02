Više o WAR

WAR Informacije o cijeni

WAR Bijela knjiga

WAR Službena web stranica

WAR Tokenomija

WAR Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Warrior Coin Logotip

Warrior Coin Cijena (WAR)

Neuvršten

1 WAR u USD cijena uživo:

--
----
-4.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Warrior Coin (WAR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:21:34 (UTC+8)

Warrior Coin (WAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.21%

-4.18%

-10.89%

-10.89%

Warrior Coin (WAR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WARtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WAR je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WAR se promijenio za -2.21% u posljednjih sat vremena, -4.18% u posljednjih 24 sata i -10.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Warrior Coin (WAR)

$ 927.56K
$ 927.56K$ 927.56K

--
----

$ 927.56K
$ 927.56K$ 927.56K

140.00B
140.00B 140.00B

139,997,866,659.6211
139,997,866,659.6211 139,997,866,659.6211

Trenutačna tržišna kapitalizacija Warrior Coin je $ 927.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAR je 140.00B, s ukupnom količinom od 139997866659.6211. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 927.56K.

Warrior Coin (WAR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Warrior Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Warrior Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Warrior Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Warrior Coin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-4.18%
30 dana$ 0-31.40%
60 dana$ 0-35.11%
90 dana$ 0--

Što je Warrior Coin (WAR)

What Is WarriorCoin ($WAR)? WarriorCoin ($WAR) is the official utility token of the PoliticalPump.com ecosystem — a platform that mixes political commentary with the fast-moving world of meme coins. Every 72 hours, PoliticalPump.com launches a brand new meme coin paired with $WAR. These meme coins are fun, themed, and tradable — and users can buy them using any Solana-based token. When users trade these meme coins, it also increases demand and trading volume for $WAR. This creates a cycle: More meme coins = more $WAR trading = more attention = more value for $WAR. As the $WAR token is used more in meme coin pairings, its liquidity pool grows and its circulating supply drops — helping to increase its value. The more active the ecosystem becomes, the more $WAR is needed and the more valuable it gets. In short: WarriorCoin ($WAR) is what powers everything on PoliticalPump.com. It’s like the fuel that keeps the meme coin engine running — and the more people use the platform, the more powerful $WAR becomes.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Warrior Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Warrior Coin (WAR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Warrior Coin (WAR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Warrior Coin.

Provjerite Warrior Coin predviđanje cijene sada!

WAR u lokalnim valutama

Warrior Coin (WAR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Warrior Coin (WAR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WAR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Warrior Coin (WAR)

Koliko Warrior Coin (WAR) vrijedi danas?
Cijena WAR uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WAR u USD?
Trenutačna cijena WAR u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Warrior Coin?
Tržišna kapitalizacija za WAR je $ 927.56K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WAR?
Količina u optjecaju za WAR je 140.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WAR?
WAR je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WAR?
WAR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WAR?
24-satni obujam trgovanja za WAR je -- USD.
Hoće li WAR još narasti ove godine?
WAR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WAR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:21:34 (UTC+8)

Warrior Coin (WAR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.