Warped Games (WARPED) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0033147$ 0.0033147 $ 0.0033147 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.15% Promjena cijene (1D) -0.62% Promjena cijene (7D) -1.71% Promjena cijene (7D) -1.71%

Warped Games (WARPED) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WARPEDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WARPED je $ 0.0033147, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WARPED se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, -0.62% u posljednjih 24 sata i -1.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Warped Games (WARPED)

Tržišna kapitalizacija $ 5.23M$ 5.23M $ 5.23M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.51M$ 7.51M $ 7.51M Količina u optjecaju 6.96B 6.96B 6.96B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Warped Games je $ 5.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WARPED je 6.96B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.51M.