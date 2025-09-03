Više o WPLAY

WarpBeam Cijena (WPLAY)

1 WPLAY u USD cijena uživo:

$0.00054299
$0.00054299$0.00054299
+0.50%1D
Grafikon aktualnih cijena WarpBeam (WPLAY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:39:24 (UTC+8)

WarpBeam (WPLAY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00102099
$ 0.00102099$ 0.00102099

$ 0
$ 0$ 0

+0.20%

+0.58%

+90.26%

+90.26%

WarpBeam (WPLAY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WPLAYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WPLAY je $ 0.00102099, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WPLAY se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, +0.58% u posljednjih 24 sata i +90.26% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu WarpBeam (WPLAY)

$ 19.82K
$ 19.82K$ 19.82K

--
----

$ 198.19K
$ 198.19K$ 198.19K

36.50M
36.50M 36.50M

365,000,000.0
365,000,000.0 365,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija WarpBeam je $ 19.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WPLAY je 36.50M, s ukupnom količinom od 365000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 198.19K.

WarpBeam (WPLAY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz WarpBeam u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz WarpBeam u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz WarpBeam u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz WarpBeam u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.58%
30 dana$ 0+158.63%
60 dana$ 0+37.65%
90 dana$ 0--

Što je WarpBeam (WPLAY)

The next generation TV ecosystem - Space to Everyone - Content creators TV ecosystem / Hybrid / WEB3 Friendly WarpBeam was built to bridge the gap between traditional streaming services and the emerging Web3 landscape. Including the satellite television as open tv format, to help the small content creators, artist reach the audience. The way we want to create it is to build a loyal community, from every single member, who could be important and connected to our ecosystem. The goal was to create an ecosystem that provides not only high-quality entertainment while integrating blockchain technology for monetization, ownership, and engagement, but also to have the real users: no bots, fake accounts, who helps each other to grow and be the real numbers for media buyers and advertisers.

WarpBeam Predviđanje cijene (USD)

Koliko će WarpBeam (WPLAY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših WarpBeam (WPLAY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za WarpBeam.

WPLAY u lokalnim valutama

WarpBeam (WPLAY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike WarpBeam (WPLAY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WPLAY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o WarpBeam (WPLAY)

Koliko WarpBeam (WPLAY) vrijedi danas?
Cijena WPLAY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WPLAY u USD?
Trenutačna cijena WPLAY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija WarpBeam?
Tržišna kapitalizacija za WPLAY je $ 19.82K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WPLAY?
Količina u optjecaju za WPLAY je 36.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WPLAY?
WPLAY je postigao ATH cijenu od 0.00102099 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WPLAY?
WPLAY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WPLAY?
24-satni obujam trgovanja za WPLAY je -- USD.
Hoće li WPLAY još narasti ove godine?
WPLAY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WPLAY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:39:24 (UTC+8)

