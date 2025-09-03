WarpBeam (WPLAY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00102099$ 0.00102099 $ 0.00102099 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.20% Promjena cijene (1D) +0.58% Promjena cijene (7D) +90.26% Promjena cijene (7D) +90.26%

WarpBeam (WPLAY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WPLAYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WPLAY je $ 0.00102099, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WPLAY se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, +0.58% u posljednjih 24 sata i +90.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WarpBeam (WPLAY)

Tržišna kapitalizacija $ 19.82K$ 19.82K $ 19.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 198.19K$ 198.19K $ 198.19K Količina u optjecaju 36.50M 36.50M 36.50M Ukupna količina 365,000,000.0 365,000,000.0 365,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija WarpBeam je $ 19.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WPLAY je 36.50M, s ukupnom količinom od 365000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 198.19K.