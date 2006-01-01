Warlords of Solana (WLOS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Warlords of Solana (WLOS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Warlords of Solana (WLOS) Informacije WLOS (Warlords of Solana) is a Solana-based utility token powering an ecosystem centered around gamified DeFi. The project integrates staking, NFT farming, and mission-based hero mechanics. WLOS is distributed through a 10% transactional fee that funds farming rewards, staking APYs, mission pools, development, and deflationary burns. Users can earn WLOS by staking or deploying NFT characters (Farmers or Heroes) that generate token-based returns. The platform aims to merge community incentives with light strategy mechanics in preparation for a larger game release. Službena web stranica: https://wlos.dev Bijela knjiga: https://docs.wlos.dev Kupi WLOS odmah!

Warlords of Solana (WLOS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Warlords of Solana (WLOS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.88K $ 7.88K $ 7.88K Ukupna količina: $ 96.62K $ 96.62K $ 96.62K Količina u optjecaju: $ 96.62K $ 96.62K $ 96.62K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.88K $ 7.88K $ 7.88K Povijesni maksimum: $ 2.67 $ 2.67 $ 2.67 Povijesni minimum: $ 0.055387 $ 0.055387 $ 0.055387 Trenutna cijena: $ 0.081573 $ 0.081573 $ 0.081573 Saznajte više o cijeni Warlords of Solana (WLOS)

Warlords of Solana (WLOS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Warlords of Solana (WLOS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WLOS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WLOS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WLOS tokena, istražite WLOS cijenu tokena uživo!

