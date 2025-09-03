Više o WLOS

WLOS Informacije o cijeni

WLOS Bijela knjiga

WLOS Službena web stranica

WLOS Tokenomija

WLOS Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Warlords of Solana Logotip

Warlords of Solana Cijena (WLOS)

Neuvršten

1 WLOS u USD cijena uživo:

$0.081573
$0.081573$0.081573
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Warlords of Solana (WLOS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:39:16 (UTC+8)

Warlords of Solana (WLOS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.67
$ 2.67$ 2.67

$ 0.055387
$ 0.055387$ 0.055387

--

--

+13.09%

+13.09%

Warlords of Solana (WLOS) cijena u stvarnom vremenu je $0.081573. Tijekom protekla 24 sata, WLOStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WLOS je $ 2.67, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.055387.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WLOS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +13.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Warlords of Solana (WLOS)

$ 7.88K
$ 7.88K$ 7.88K

--
----

$ 7.88K
$ 7.88K$ 7.88K

96.62K
96.62K 96.62K

96,616.283977
96,616.283977 96,616.283977

Trenutačna tržišna kapitalizacija Warlords of Solana je $ 7.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WLOS je 96.62K, s ukupnom količinom od 96616.283977. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.88K.

Warlords of Solana (WLOS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Warlords of Solana u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Warlords of Solana u USD iznosila je $ +0.0098790123.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Warlords of Solana u USD iznosila je $ +0.0337374018.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Warlords of Solana u USD iznosila je $ +0.0196994610021428.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0098790123+12.11%
60 dana$ +0.0337374018+41.36%
90 dana$ +0.0196994610021428+31.84%

Što je Warlords of Solana (WLOS)

WLOS (Warlords of Solana) is a Solana-based utility token powering an ecosystem centered around gamified DeFi. The project integrates staking, NFT farming, and mission-based hero mechanics. WLOS is distributed through a 10% transactional fee that funds farming rewards, staking APYs, mission pools, development, and deflationary burns. Users can earn WLOS by staking or deploying NFT characters (Farmers or Heroes) that generate token-based returns. The platform aims to merge community incentives with light strategy mechanics in preparation for a larger game release.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Warlords of Solana (WLOS)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Warlords of Solana Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Warlords of Solana (WLOS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Warlords of Solana (WLOS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Warlords of Solana.

Provjerite Warlords of Solana predviđanje cijene sada!

WLOS u lokalnim valutama

Warlords of Solana (WLOS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Warlords of Solana (WLOS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WLOS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Warlords of Solana (WLOS)

Koliko Warlords of Solana (WLOS) vrijedi danas?
Cijena WLOS uživo u USD je 0.081573 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WLOS u USD?
Trenutačna cijena WLOS u USD je $ 0.081573. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Warlords of Solana?
Tržišna kapitalizacija za WLOS je $ 7.88K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WLOS?
Količina u optjecaju za WLOS je 96.62K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WLOS?
WLOS je postigao ATH cijenu od 2.67 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WLOS?
WLOS je vidio ATL cijenu od 0.055387 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WLOS?
24-satni obujam trgovanja za WLOS je -- USD.
Hoće li WLOS još narasti ove godine?
WLOS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WLOS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:39:16 (UTC+8)

Warlords of Solana (WLOS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.