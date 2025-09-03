Warlords of Solana (WLOS) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 2.67 Najniža cijena $ 0.055387 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +13.09%

Warlords of Solana (WLOS) cijena u stvarnom vremenu je $0.081573. Tijekom protekla 24 sata, WLOStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WLOS je $ 2.67, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.055387.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WLOS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +13.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Warlords of Solana (WLOS)

Tržišna kapitalizacija $ 7.88K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.88K Količina u optjecaju 96.62K Ukupna količina 96,616.283977

Trenutačna tržišna kapitalizacija Warlords of Solana je $ 7.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WLOS je 96.62K, s ukupnom količinom od 96616.283977. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.88K.