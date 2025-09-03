War of Meme (WOME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00111565$ 0.00111565 $ 0.00111565 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +1.23% Promjena cijene (7D) +1.23%

War of Meme (WOME) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WOMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WOME je $ 0.00111565, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WOME se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu War of Meme (WOME)

Tržišna kapitalizacija $ 10.51K$ 10.51K $ 10.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.84K$ 10.84K $ 10.84K Količina u optjecaju 967.21M 967.21M 967.21M Ukupna količina 997,276,002.845672 997,276,002.845672 997,276,002.845672

Trenutačna tržišna kapitalizacija War of Meme je $ 10.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WOME je 967.21M, s ukupnom količinom od 997276002.845672. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.84K.