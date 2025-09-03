Više o WOME

War of Meme Logotip

War of Meme Cijena (WOME)

Neuvršten

1 WOME u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena War of Meme (WOME)
War of Meme (WOME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00111565
$ 0.00111565$ 0.00111565

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.23%

+1.23%

War of Meme (WOME) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WOMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WOME je $ 0.00111565, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WOME se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu War of Meme (WOME)

$ 10.51K
$ 10.51K$ 10.51K

--
----

$ 10.84K
$ 10.84K$ 10.84K

967.21M
967.21M 967.21M

997,276,002.845672
997,276,002.845672 997,276,002.845672

Trenutačna tržišna kapitalizacija War of Meme je $ 10.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WOME je 967.21M, s ukupnom količinom od 997276002.845672. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.84K.

War of Meme (WOME) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz War of Meme u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz War of Meme u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz War of Meme u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz War of Meme u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+9.75%
60 dana$ 0+24.62%
90 dana$ 0--

Što je War of Meme (WOME)

Wome.fun is an Agar.io version built on Solana to offer players a unique & fun way of making money in a fair field. It bridges the gap between NFTs, memes & gaming. Pick a Meme/NFT as a Skin, Wage Your Sol and May The Best Win. Team up, enjoy the fight on the field, because anything can change in one game ! You are 1 click away from being able to join a game, and you don't need to connect a wallet for it as you can play as invite anytime. The mechanics are very easy as well, you can whether split with Space or feed others with W. And the map is static, holding viruses or food to eat. The goal is to grow as big as possible and to dominate the leaderboard.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

War of Meme Predviđanje cijene (USD)

Koliko će War of Meme (WOME) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših War of Meme (WOME) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za War of Meme.

Provjerite War of Meme predviđanje cijene sada!

WOME u lokalnim valutama

War of Meme (WOME) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike War of Meme (WOME) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WOME opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o War of Meme (WOME)

Koliko War of Meme (WOME) vrijedi danas?
Cijena WOME uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WOME u USD?
Trenutačna cijena WOME u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija War of Meme?
Tržišna kapitalizacija za WOME je $ 10.51K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WOME?
Količina u optjecaju za WOME je 967.21M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WOME?
WOME je postigao ATH cijenu od 0.00111565 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WOME?
WOME je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WOME?
24-satni obujam trgovanja za WOME je -- USD.
Hoće li WOME još narasti ove godine?
WOME mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WOME predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.