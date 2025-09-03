WannaSwap (WANNA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 3.28$ 3.28 $ 3.28 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.23% Promjena cijene (1D) +0.34% Promjena cijene (7D) -4.67% Promjena cijene (7D) -4.67%

WannaSwap (WANNA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WANNAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WANNA je $ 3.28, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WANNA se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, +0.34% u posljednjih 24 sata i -4.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WannaSwap (WANNA)

Tržišna kapitalizacija $ 25.95K$ 25.95K $ 25.95K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.20K$ 26.20K $ 26.20K Količina u optjecaju 99.04M 99.04M 99.04M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija WannaSwap je $ 25.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WANNA je 99.04M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.20K.