Wanna Bot (WANNA) Informacije Wanna.Bot ? is a prediction platform for content creators to engage with their audience, by allowing them to wager on outcomes in viral challenges, pop culture & more. 'Bet on Anything, with Anyone!' $WANNA is the native utility token used for: Profit Share Fee Discount Referral Incentives Bet & Burn Governance & more.. #SocialFi 🤝 #GambleFi Službena web stranica: http://wanna.bot/ Bijela knjiga: https://docs.wanna.bot/ Kupi WANNA odmah!

Wanna Bot (WANNA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wanna Bot (WANNA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 213.13K $ 213.13K $ 213.13K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 18.85M $ 18.85M $ 18.85M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Povijesni maksimum: $ 0.061015 $ 0.061015 $ 0.061015 Povijesni minimum: $ 0.0079968 $ 0.0079968 $ 0.0079968 Trenutna cijena: $ 0.01130599 $ 0.01130599 $ 0.01130599 Saznajte više o cijeni Wanna Bot (WANNA)

Wanna Bot (WANNA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wanna Bot (WANNA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WANNA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WANNA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WANNA tokena, istražite WANNA cijenu tokena uživo!

