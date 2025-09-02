Wanna Bot (WANNA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.061015$ 0.061015 $ 0.061015 Najniža cijena $ 0.0079968$ 0.0079968 $ 0.0079968 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +2.30% Promjena cijene (7D) +2.30%

Wanna Bot (WANNA) cijena u stvarnom vremenu je $0.01152872. Tijekom protekla 24 sata, WANNAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WANNA je $ 0.061015, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0079968.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WANNA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +2.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wanna Bot (WANNA)

Tržišna kapitalizacija $ 217.32K$ 217.32K $ 217.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Količina u optjecaju 18.85M 18.85M 18.85M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wanna Bot je $ 217.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WANNA je 18.85M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.15M.