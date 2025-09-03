Wand (WAND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.0081334 24-satna najviša cijena $ 0.00844841 Najviša cijena ikada $ 0.053002 Najniža cijena $ 0.00508731 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.05% Promjena cijene (7D) +1.84%

Wand (WAND) cijena u stvarnom vremenu je $0.00837202. Tijekom protekla 24 sata, WANDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0081334 i najviše cijene $ 0.00844841, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WAND je $ 0.053002, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00508731.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WAND se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.05% u posljednjih 24 sata i +1.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wand (WAND)

Tržišna kapitalizacija $ 25.84K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.00M Količina u optjecaju 3.09M Ukupna količina 119,996,195.274319

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wand je $ 25.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAND je 3.09M, s ukupnom količinom od 119996195.274319. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.00M.