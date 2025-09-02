wanBTC (WANBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 106,376 $ 106,376 $ 106,376 24-satna najniža cijena $ 111,723 $ 111,723 $ 111,723 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 106,376$ 106,376 $ 106,376 24-satna najviša cijena $ 111,723$ 111,723 $ 111,723 Najviša cijena ikada $ 125,598$ 125,598 $ 125,598 Najniža cijena $ 15,476.02$ 15,476.02 $ 15,476.02 Promjena cijene (1H) +1.18% Promjena cijene (1D) +1.51% Promjena cijene (7D) +1.90% Promjena cijene (7D) +1.90%

wanBTC (WANBTC) cijena u stvarnom vremenu je $111,723. Tijekom protekla 24 sata, WANBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 106,376 i najviše cijene $ 111,723, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WANBTC je $ 125,598, dok je najniža cijena svih vremena $ 15,476.02.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WANBTC se promijenio za +1.18% u posljednjih sat vremena, +1.51% u posljednjih 24 sata i +1.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu wanBTC (WANBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M Količina u optjecaju 24.19 24.19 24.19 Ukupna količina 24.19482417 24.19482417 24.19482417

Trenutačna tržišna kapitalizacija wanBTC je $ 2.70M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WANBTC je 24.19, s ukupnom količinom od 24.19482417. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.70M.