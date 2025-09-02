Wanaka Farm (WANA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00273772 24-satna najviša cijena $ 0.00277945 Najviša cijena ikada $ 6.15 Najniža cijena $ 0.00270808 Promjena cijene (1H) -0.14% Promjena cijene (1D) +0.14% Promjena cijene (7D) -0.65%

Wanaka Farm (WANA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00275407. Tijekom protekla 24 sata, WANA je trgovalo između najniže cijene $ 0.00273772 i najviše cijene $ 0.00277945, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WANA je $ 6.15, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00270808.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WANA se promijenio za -0.14% u posljednjih sat vremena, +0.14% u posljednjih 24 sata i -0.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wanaka Farm (WANA)

Tržišna kapitalizacija $ 477.37K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.38M Količina u optjecaju 173.52M Ukupna količina 499,955,560.82

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wanaka Farm je $ 477.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WANA je 173.52M, s ukupnom količinom od 499,955,560.82. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.38M.