Wanaka Farm Logotip

Wanaka Farm Cijena (WANA)

Neuvršten

1 WANA u USD cijena uživo:

$0.00275108
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Wanaka Farm (WANA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:43:25 (UTC+8)

Wanaka Farm (WANA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00273772
24-satna najniža cijena
$ 0.00277945
24-satna najviša cijena

$ 0.00273772
$ 0.00277945
$ 6.15
$ 0.00270808
-0.14%

+0.14%

-0.65%

-0.65%

Wanaka Farm (WANA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00275407. Tijekom protekla 24 sata, WANAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00273772 i najviše cijene $ 0.00277945, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WANA je $ 6.15, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00270808.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WANA se promijenio za -0.14% u posljednjih sat vremena, +0.14% u posljednjih 24 sata i -0.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wanaka Farm (WANA)

$ 477.37K
--
$ 1.38M
173.52M
499,955,560.82
Trenutačna tržišna kapitalizacija Wanaka Farm je $ 477.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WANA je 173.52M, s ukupnom količinom od 499955560.82. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.38M.

Wanaka Farm (WANA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Wanaka Farm u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Wanaka Farm u USD iznosila je $ -0.0000600880.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Wanaka Farm u USD iznosila je $ -0.0000983417.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Wanaka Farm u USD iznosila je $ -0.000247909063613042.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.14%
30 dana$ -0.0000600880-2.18%
60 dana$ -0.0000983417-3.57%
90 dana$ -0.000247909063613042-8.25%

Što je Wanaka Farm (WANA)

Wanaka Farm is an unique NFT blockchain based game where people can own their virtual lands and other NFT items to plant, grow and harvest to earn their crypto.

Resurs Wanaka Farm (WANA)

Službena web-stranica

Wanaka Farm Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Wanaka Farm (WANA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wanaka Farm (WANA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wanaka Farm.

Provjerite Wanaka Farm predviđanje cijene sada!

WANA u lokalnim valutama

Wanaka Farm (WANA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Wanaka Farm (WANA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WANA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wanaka Farm (WANA)

Koliko Wanaka Farm (WANA) vrijedi danas?
Cijena WANA uživo u USD je 0.00275407 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WANA u USD?
Trenutačna cijena WANA u USD je $ 0.00275407. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Wanaka Farm?
Tržišna kapitalizacija za WANA je $ 477.37K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WANA?
Količina u optjecaju za WANA je 173.52M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WANA?
WANA je postigao ATH cijenu od 6.15 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WANA?
WANA je vidio ATL cijenu od 0.00270808 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WANA?
24-satni obujam trgovanja za WANA je -- USD.
Hoće li WANA još narasti ove godine?
WANA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WANA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.