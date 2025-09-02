Wam Cijena (WAM)
-0.23%
-0.10%
+1.09%
+1.09%
Wam (WAM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WAM je $ 0.194038, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WAM se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, -0.10% u posljednjih 24 sata i +1.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Wam je $ 642.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAM je 679.48M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 945.94K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Wam u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Wam u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Wam u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Wam u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-0.10%
|30 dana
|$ 0
|-18.66%
|60 dana
|$ 0
|-1.75%
|90 dana
|$ 0
|--
WAM is a unique play-2-earn platform, with hyper-casual games tournaments where you can enter to compete against other players. You pay an entry fee in $WAM tokens to enter a tournament and if you find yourself among the top performing players of that tournament, you win more coins. The concept of making money by playing hyper-casual games based on skill is new in the gaming industry and WAM.app is the first platform in the world that let you do this. All you need in order to play on the WAM.app platform is a few minutes of your time and the desire to be the best. You can participate in tournaments all around the world, wherever you have internet access. Players don’t have to be connected at the same time, and that is very good for players because each can compete whenever they find the time to do so. The WAM ecosystem will offer multiple roles that users can voluntarily take up and be incentivised to be the best with token gains. 1. Player — play 2 earn; If you play any WAM game, you can begin making money based on how competitive you are. 2. Owner — own 2 earn; If you own a WAM game as an NFT, you will win a percentage of all of the WAM coins that accumulate as entry fees in every tournament. You can buy a game and if the brand value of the game goes up, you can sell it for profit on the WAM Marketplace. 3. Marketer — Market 2 earn; You can rent a game from an owner and organize tournaments for that game. You will get your own percentage of all of the WAM coins the tournament accumulates through entry fees. Renting will be very easy and percentage based. The Owner will split with you a percentage of the revenue you bring him with the tournaments you organize and market. 4. Developer — Develop 2 earn; You can develop games and sell them on the WAM Marketplace. Every time your game is sold, you will receive a lifetime commission from the sale. You can also choose a percentage of the WAM Coins accumulated by tournaments to be distributed to you, regardless of who currently owns the game. These roles will be the backbone of the WAM ecosystem economy. WAM will benefit from everything happening in the ecosystem.
Razumijevanje tokenomike Wam (WAM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WAM opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.