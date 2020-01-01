Walrus the tusk ($TUSK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Walrus the tusk ($TUSK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Walrus the tusk ($TUSK) Informacije Walrus is the first mammal memecoin that borns thanks to walrus protocol in sui network. It was created to help to on-board the masses to the sui eco in a funny and Friendly way it was also verified in main sui wallet thanks to the co-founder and cpo adeniyi @TuskWalrusOnSui represents a blend of meme culture with crypto economics, leveraging the Sui blockchain's ecosystem to create a unique token persona and community around TUSK. Službena web stranica: https://tuskthewalrus.com/ Kupi $TUSK odmah!

Walrus the tusk ($TUSK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Walrus the tusk ($TUSK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 31.24K $ 31.24K $ 31.24K Ukupna količina: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B Količina u optjecaju: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 31.24K $ 31.24K $ 31.24K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Walrus the tusk ($TUSK)

Walrus the tusk ($TUSK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Walrus the tusk ($TUSK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $TUSK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $TUSK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $TUSK tokena, istražite $TUSK cijenu tokena uživo!

$TUSK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $TUSK? Naša $TUSK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $TUSK predviđanje cijene tokena odmah!

