Walrus the tusk ($TUSK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.23% Promjena cijene (1D) +3.28% Promjena cijene (7D) -3.20% Promjena cijene (7D) -3.20%

Walrus the tusk ($TUSK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $TUSKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $TUSK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $TUSK se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, +3.28% u posljednjih 24 sata i -3.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Walrus the tusk ($TUSK)

Tržišna kapitalizacija $ 30.67K$ 30.67K $ 30.67K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.67K$ 30.67K $ 30.67K Količina u optjecaju 9.00B 9.00B 9.00B Ukupna količina 8,999,921,845.037106 8,999,921,845.037106 8,999,921,845.037106

Trenutačna tržišna kapitalizacija Walrus the tusk je $ 30.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $TUSK je 9.00B, s ukupnom količinom od 8999921845.037106. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.67K.