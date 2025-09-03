Wally (WALLY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00003432 24-satna najniža cijena $ 0.00003649 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.01545245 Najniža cijena $ 0.00002977 Promjena cijene (1H) -0.24% Promjena cijene (1D) +2.20% Promjena cijene (7D) +1.79%

Wally (WALLY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00003615. Tijekom protekla 24 sata, WALLYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003432 i najviše cijene $ 0.00003649, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WALLY je $ 0.01545245, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002977.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WALLY se promijenio za -0.24% u posljednjih sat vremena, +2.20% u posljednjih 24 sata i +1.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wally (WALLY)

Tržišna kapitalizacija $ 36.15K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 36.15K Količina u optjecaju 999.94M Ukupna količina 999,941,259.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wally je $ 36.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WALLY je 999.94M, s ukupnom količinom od 999941259.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.15K.