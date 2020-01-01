WallStreetBets DApp (WSB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u WallStreetBets DApp (WSB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

WallStreetBets DApp (WSB) Informacije The WSB movement for financial democracy started on Reddit and became a global phenomenon. This is why (we, the apes) created a Decentralized Application to give our community a tool to voice their opinions as retail investors. Službena web stranica: https://www.wsbdapp.com/ Kupi WSB odmah!

WallStreetBets DApp (WSB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za WallStreetBets DApp (WSB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 241.32K $ 241.32K $ 241.32K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 241.32K $ 241.32K $ 241.32K Povijesni maksimum: $ 0.224723 $ 0.224723 $ 0.224723 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00024132 $ 0.00024132 $ 0.00024132 Saznajte više o cijeni WallStreetBets DApp (WSB)

WallStreetBets DApp (WSB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike WallStreetBets DApp (WSB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WSB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WSB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WSB tokena, istražite WSB cijenu tokena uživo!

WSB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WSB? Naša WSB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WSB predviđanje cijene tokena odmah!

