WallStreetBets DApp (WSB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.224723$ 0.224723 $ 0.224723 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.21% Promjena cijene (1D) -0.76% Promjena cijene (7D) +0.77% Promjena cijene (7D) +0.77%

WallStreetBets DApp (WSB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WSBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WSB je $ 0.224723, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WSB se promijenio za +1.21% u posljednjih sat vremena, -0.76% u posljednjih 24 sata i +0.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WallStreetBets DApp (WSB)

Tržišna kapitalizacija $ 242.99K$ 242.99K $ 242.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 242.99K$ 242.99K $ 242.99K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija WallStreetBets DApp je $ 242.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WSB je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 242.99K.