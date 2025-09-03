Wall Street Baby On Solana (WSB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02452066$ 0.02452066 $ 0.02452066 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.06% Promjena cijene (1D) +2.25% Promjena cijene (7D) +22.65% Promjena cijene (7D) +22.65%

Wall Street Baby On Solana (WSB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WSBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WSB je $ 0.02452066, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WSB se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +2.25% u posljednjih 24 sata i +22.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wall Street Baby On Solana (WSB)

Tržišna kapitalizacija $ 18.98K$ 18.98K $ 18.98K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.98K$ 18.98K $ 18.98K Količina u optjecaju 998.33M 998.33M 998.33M Ukupna količina 998,331,638.60424 998,331,638.60424 998,331,638.60424

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wall Street Baby On Solana je $ 18.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WSB je 998.33M, s ukupnom količinom od 998331638.60424. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.98K.