Walken (WLKN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.096415$ 0.096415 $ 0.096415 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.16% Promjena cijene (1D) -0.68% Promjena cijene (7D) -5.06% Promjena cijene (7D) -5.06%

Walken (WLKN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WLKNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WLKN je $ 0.096415, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WLKN se promijenio za +0.16% u posljednjih sat vremena, -0.68% u posljednjih 24 sata i -5.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Walken (WLKN)

Tržišna kapitalizacija $ 837.81K$ 837.81K $ 837.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Količina u optjecaju 1.49B 1.49B 1.49B Ukupna količina 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Walken je $ 837.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WLKN je 1.49B, s ukupnom količinom od 2000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.13M.