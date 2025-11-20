Wakehacker by Virtuals Cijena danas

Trenutačna cijena Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) danas je $ 0.00030972, s promjenom od 0.50% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WAKEAI u USD je $ 0.00030972 po WAKEAI.

Wakehacker by Virtuals trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 201,317, s količinom u optjecaju od 650.00M WAKEAI. Tijekom posljednja 24 sata, WAKEAI trgovao je između $ 0.00028475 (niska) i $ 0.00032365 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00132264, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00014284.

U kratkoročnim performansama, WAKEAI se kretao -1.23% u posljednjem satu i -16.09% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Tržišna kapitalizacija $ 201.32K$ 201.32K $ 201.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 309.72K$ 309.72K $ 309.72K Količina u optjecaju 650.00M 650.00M 650.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wakehacker by Virtuals je $ 201.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAKEAI je 650.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 309.72K.