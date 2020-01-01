Waka Flocka (FLOCKA) Tokenomika
Waka Flocka (FLOCKA) Informacije
Waka Flocka $FLOCKA is a revolutionary crypto token launched by the iconic rapper Waka Flocka Flame on the Solana blockchain. Designed to merge music, entertainment, and decentralized finance, $FLOCKA offers fans exclusive access to Waka's world, including early music releases, VIP concert tickets, and special merchandise. Join the $FLOCKA community and be part of a groundbreaking movement led by one of the most influential artists in the industry.
Waka Flocka (FLOCKA) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Waka Flocka (FLOCKA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Waka Flocka (FLOCKA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Waka Flocka (FLOCKA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj FLOCKA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja FLOCKA tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku FLOCKA tokena, istražite FLOCKA cijenu tokena uživo!
FLOCKA Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide FLOCKA? Naša FLOCKA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.