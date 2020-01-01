Waka Flocka (FLOCKA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Waka Flocka (FLOCKA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Waka Flocka (FLOCKA) Informacije Waka Flocka $FLOCKA is a revolutionary crypto token launched by the iconic rapper Waka Flocka Flame on the Solana blockchain. Designed to merge music, entertainment, and decentralized finance, $FLOCKA offers fans exclusive access to Waka's world, including early music releases, VIP concert tickets, and special merchandise. Join the $FLOCKA community and be part of a groundbreaking movement led by one of the most influential artists in the industry. Službena web stranica: https://flockaonsol.fun Kupi FLOCKA odmah!

Waka Flocka (FLOCKA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Waka Flocka (FLOCKA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 724.09K $ 724.09K $ 724.09K Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 724.09K $ 724.09K $ 724.09K Povijesni maksimum: $ 0.00293193 $ 0.00293193 $ 0.00293193 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00072409 $ 0.00072409 $ 0.00072409 Saznajte više o cijeni Waka Flocka (FLOCKA)

Waka Flocka (FLOCKA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Waka Flocka (FLOCKA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FLOCKA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FLOCKA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FLOCKA tokena, istražite FLOCKA cijenu tokena uživo!

FLOCKA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FLOCKA? Naša FLOCKA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FLOCKA predviđanje cijene tokena odmah!

