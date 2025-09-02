Waka Flocka (FLOCKA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00293193 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.14% Promjena cijene (1D) +1.72% Promjena cijene (7D) -9.73%

Waka Flocka (FLOCKA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FLOCKAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLOCKA je $ 0.00293193, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLOCKA se promijenio za -1.14% u posljednjih sat vremena, +1.72% u posljednjih 24 sata i -9.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Waka Flocka (FLOCKA)

Tržišna kapitalizacija $ 688.20K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 688.20K Količina u optjecaju 1000.00M Ukupna količina 999,999,999.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Waka Flocka je $ 688.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLOCKA je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999999.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 688.20K.