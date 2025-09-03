Više o WAIFU

WaiFU Logotip

WaiFU Cijena (WAIFU)

Neuvršten

1 WAIFU u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena WaiFU (WAIFU)
WaiFU (WAIFU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01309255
$ 0.01309255$ 0.01309255

$ 0.00000738
$ 0.00000738$ 0.00000738

--

--

+11.44%

+11.44%

WaiFU (WAIFU) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001203. Tijekom protekla 24 sata, WAIFUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WAIFU je $ 0.01309255, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000738.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WAIFU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +11.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WaiFU (WAIFU)

$ 11.53K
$ 11.53K$ 11.53K

--
----

$ 12.03K
$ 12.03K$ 12.03K

958.80M
958.80M 958.80M

999,876,659.414076
999,876,659.414076 999,876,659.414076

Trenutačna tržišna kapitalizacija WaiFU je $ 11.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAIFU je 958.80M, s ukupnom količinom od 999876659.414076. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.03K.

WaiFU (WAIFU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz WaiFU u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz WaiFU u USD iznosila je $ +0.0000001646.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz WaiFU u USD iznosila je $ +0.0000035366.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz WaiFU u USD iznosila je $ +0.000002920842687475338.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0000001646+1.37%
60 dana$ +0.0000035366+29.40%
90 dana$ +0.000002920842687475338+32.06%

Što je WaiFU (WAIFU)

W.A.I.F.U stands for Warehousing Accessibility Integration Framework for Using AI Data. WAIFU is a decentralized marketplace and agent training terminal designed to facilitate the buying, selling, and sharing of high-quality training data for AI agents. The WAIFU (Web-based AI Framework Universal Interface) Terminal is a Bloomberg-inspired platform for AI agent integration and deployment. It provides a unified interface for AI engineers to develop, test, and deploy AI agents while leveraging various APIs and data sources. Developers will pay in $WAIFU to access and train agents within the training terminal.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs WaiFU (WAIFU)

Službena web-stranica

WaiFU Predviđanje cijene (USD)

Koliko će WaiFU (WAIFU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših WaiFU (WAIFU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za WaiFU.

Provjerite WaiFU predviđanje cijene sada!

WAIFU u lokalnim valutama

WaiFU (WAIFU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike WaiFU (WAIFU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WAIFU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o WaiFU (WAIFU)

Koliko WaiFU (WAIFU) vrijedi danas?
Cijena WAIFU uživo u USD je 0.00001203 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WAIFU u USD?
Trenutačna cijena WAIFU u USD je $ 0.00001203. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija WaiFU?
Tržišna kapitalizacija za WAIFU je $ 11.53K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WAIFU?
Količina u optjecaju za WAIFU je 958.80M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WAIFU?
WAIFU je postigao ATH cijenu od 0.01309255 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WAIFU?
WAIFU je vidio ATL cijenu od 0.00000738 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WAIFU?
24-satni obujam trgovanja za WAIFU je -- USD.
Hoće li WAIFU još narasti ove godine?
WAIFU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WAIFU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.