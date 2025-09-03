WaiFU (WAIFU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01309255$ 0.01309255 $ 0.01309255 Najniža cijena $ 0.00000738$ 0.00000738 $ 0.00000738 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +11.44% Promjena cijene (7D) +11.44%

WaiFU (WAIFU) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001203. Tijekom protekla 24 sata, WAIFUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WAIFU je $ 0.01309255, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000738.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WAIFU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +11.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WaiFU (WAIFU)

Tržišna kapitalizacija $ 11.53K$ 11.53K $ 11.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.03K$ 12.03K $ 12.03K Količina u optjecaju 958.80M 958.80M 958.80M Ukupna količina 999,876,659.414076 999,876,659.414076 999,876,659.414076

Trenutačna tržišna kapitalizacija WaiFU je $ 11.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAIFU je 958.80M, s ukupnom količinom od 999876659.414076. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.03K.