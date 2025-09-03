Više o WAG

WagyuSwap Logotip

WagyuSwap Cijena (WAG)

Neuvršten

1 WAG u USD cijena uživo:

$0.00014559
-66.70%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena WagyuSwap (WAG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:38:54 (UTC+8)

WagyuSwap (WAG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0001439
24-satna najniža cijena
$ 0.00043866
24-satna najviša cijena

$ 0.0001439
$ 0.00043866
$ 2.94
$ 0.00007268
+0.05%

-66.81%

+38.77%

+38.77%

WagyuSwap (WAG) cijena u stvarnom vremenu je $0.0001455. Tijekom protekla 24 sata, WAGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0001439 i najviše cijene $ 0.00043866, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WAG je $ 2.94, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00007268.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WAG se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, -66.81% u posljednjih 24 sata i +38.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WagyuSwap (WAG)

$ 6.81K
--
$ 72.76K
46.78M
500,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija WagyuSwap je $ 6.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAG je 46.78M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 72.76K.

WagyuSwap (WAG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz WagyuSwap u USD iznosila je $ -0.00029296048663572.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz WagyuSwap u USD iznosila je $ +0.0000279224.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz WagyuSwap u USD iznosila je $ +0.0000184152.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz WagyuSwap u USD iznosila je $ -0.0000078383553383328.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00029296048663572-66.81%
30 dana$ +0.0000279224+19.19%
60 dana$ +0.0000184152+12.66%
90 dana$ -0.0000078383553383328-5.11%

Što je WagyuSwap (WAG)

WagyuSwap: The First DEX on the fastest blockchain Velas. The finest cut of decentralized trading platforms will serve a nascent ecosystem that is already buzzing with dozens of new projects. With this explosion of development activity on the fastest blockchain around built with Solana's own code, crypto enthusiasts and investors who want to get an early footing to explore the riches of this world have a limited scope of options to do so.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs WagyuSwap (WAG)

Službena web-stranica

WagyuSwap Predviđanje cijene (USD)

Koliko će WagyuSwap (WAG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših WagyuSwap (WAG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za WagyuSwap.

Provjerite WagyuSwap predviđanje cijene sada!

WAG u lokalnim valutama

WagyuSwap (WAG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike WagyuSwap (WAG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WAG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o WagyuSwap (WAG)

Koliko WagyuSwap (WAG) vrijedi danas?
Cijena WAG uživo u USD je 0.0001455 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WAG u USD?
Trenutačna cijena WAG u USD je $ 0.0001455. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija WagyuSwap?
Tržišna kapitalizacija za WAG je $ 6.81K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WAG?
Količina u optjecaju za WAG je 46.78M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WAG?
WAG je postigao ATH cijenu od 2.94 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WAG?
WAG je vidio ATL cijenu od 0.00007268 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WAG?
24-satni obujam trgovanja za WAG je -- USD.
Hoće li WAG još narasti ove godine?
WAG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WAG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
WagyuSwap (WAG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.