WagyuSwap (WAG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0001439 $ 0.0001439 $ 0.0001439 24-satna najniža cijena $ 0.00043866 $ 0.00043866 $ 0.00043866 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0001439$ 0.0001439 $ 0.0001439 24-satna najviša cijena $ 0.00043866$ 0.00043866 $ 0.00043866 Najviša cijena ikada $ 2.94$ 2.94 $ 2.94 Najniža cijena $ 0.00007268$ 0.00007268 $ 0.00007268 Promjena cijene (1H) +0.05% Promjena cijene (1D) -66.81% Promjena cijene (7D) +38.77% Promjena cijene (7D) +38.77%

WagyuSwap (WAG) cijena u stvarnom vremenu je $0.0001455. Tijekom protekla 24 sata, WAGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0001439 i najviše cijene $ 0.00043866, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WAG je $ 2.94, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00007268.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WAG se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, -66.81% u posljednjih 24 sata i +38.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WagyuSwap (WAG)

Tržišna kapitalizacija $ 6.81K$ 6.81K $ 6.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 72.76K$ 72.76K $ 72.76K Količina u optjecaju 46.78M 46.78M 46.78M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija WagyuSwap je $ 6.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAG je 46.78M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 72.76K.