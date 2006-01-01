Waggle Network (WAG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Waggle Network (WAG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Waggle Network (WAG) Informacije Waggle is a permissionless marketplace built for multi-chain token pools and auctions, enabling projects to raise capital post-IDO on a decentralized environment based on Solana. Waggle curates a public-facing marketplace interface which facilitates locked tokens trading activities. With Waggle, decentralized projects will be able to raise capital from their community, and users will be able to participate in community fundraising rounds in a secure and compliant environment and access opportunities previously only available to institutional players. Waggle seeks to build a future that is decentralized, efficient, and empowering. Službena web stranica: https://waggle.network/ Kupi WAG odmah!

Waggle Network (WAG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Waggle Network (WAG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.92K $ 2.92K $ 2.92K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 7.25M $ 7.25M $ 7.25M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 40.33K $ 40.33K $ 40.33K Povijesni maksimum: $ 3.67 $ 3.67 $ 3.67 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00040437 $ 0.00040437 $ 0.00040437 Saznajte više o cijeni Waggle Network (WAG)

Waggle Network (WAG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Waggle Network (WAG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WAG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WAG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WAG tokena, istražite WAG cijenu tokena uživo!

