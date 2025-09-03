Waggle Network (WAG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 3.67$ 3.67 $ 3.67 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.03% Promjena cijene (1D) +5.79% Promjena cijene (7D) +20.93% Promjena cijene (7D) +20.93%

Waggle Network (WAG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WAGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WAG je $ 3.67, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WAG se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, +5.79% u posljednjih 24 sata i +20.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Waggle Network (WAG)

Tržišna kapitalizacija $ 2.69K$ 2.69K $ 2.69K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 37.15K$ 37.15K $ 37.15K Količina u optjecaju 7.25M 7.25M 7.25M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Waggle Network je $ 2.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAG je 7.25M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.15K.