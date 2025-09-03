Više o WAG

Waggle Network Cijena (WAG)

$0.00037151
+5.70%1D
Grafikon aktualnih cijena Waggle Network (WAG)
Waggle Network (WAG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 3.67
$ 0
+0.03%

+5.79%

+20.93%

+20.93%

Waggle Network (WAG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WAGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WAG je $ 3.67, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WAG se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, +5.79% u posljednjih 24 sata i +20.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Waggle Network (WAG)

$ 2.69K
$ 2.69K$ 2.69K

--
$ 37.15K
$ 37.15K$ 37.15K

7.25M
100,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Waggle Network je $ 2.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAG je 7.25M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.15K.

Waggle Network (WAG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Waggle Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Waggle Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Waggle Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Waggle Network u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+5.79%
30 dana$ 0+17.94%
60 dana$ 0+21.08%
90 dana$ 0--

Što je Waggle Network (WAG)

Waggle is a permissionless marketplace built for multi-chain token pools and auctions, enabling projects to raise capital post-IDO on a decentralized environment based on Solana. Waggle curates a public-facing marketplace interface which facilitates locked tokens trading activities. With Waggle, decentralized projects will be able to raise capital from their community, and users will be able to participate in community fundraising rounds in a secure and compliant environment and access opportunities previously only available to institutional players. Waggle seeks to build a future that is decentralized, efficient, and empowering.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs Waggle Network (WAG)

Waggle Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Waggle Network (WAG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Waggle Network (WAG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Waggle Network.

Provjerite Waggle Network predviđanje cijene sada!

WAG u lokalnim valutama

Waggle Network (WAG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Waggle Network (WAG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WAG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Waggle Network (WAG)

Koliko Waggle Network (WAG) vrijedi danas?
Cijena WAG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WAG u USD?
Trenutačna cijena WAG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Waggle Network?
Tržišna kapitalizacija za WAG je $ 2.69K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WAG?
Količina u optjecaju za WAG je 7.25M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WAG?
WAG je postigao ATH cijenu od 3.67 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WAG?
WAG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WAG?
24-satni obujam trgovanja za WAG je -- USD.
Hoće li WAG još narasti ove godine?
WAG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WAG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Waggle Network (WAG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.